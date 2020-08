Bonaccini: “Per colpa di qualche imbecille non vorrei dover richiudere tutto”

Alla luce dell’incremento di casi positivi al coronavirus tra le fasce più giovani della popolazione “bisogna dire, soprattutto ai ragazzi, di non pensare di essere immuni e che non possano essere contagiati e soprattutto contagiare”.

Lo ha detto ieri, intervenendo alla trasmissione ‘Agorà’, su Rai 3 il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini secondo cui occorrono “comportamenti responsabili e denunciare quando chiunque vede comportamenti irresponsabili”.

D’altronde, ha aggiunto, “non vorrei trovarmi nella condizione, che a causa di veri propri imbecilli o irresponsabili, si debba richiudere quello che abbiamo riaperto con tanti sacrifici richiesti ai cittadini. In questo momento – ha osservato Bonaccini – il 96-97% delle attività economiche in questa regione è aperto e la Riviera Romagnola è piena di turisti perché l’organizzazione che hanno i nostri operatori è una tra le prime al mondo per efficienza e qualità”.

Per il presidente emiliano-romagnolo “arriverà il momento in cui con il vaccino saremo tutti tranquilli e sicuri, ma in questo momento, per quanto le cose vadano molto meglio, i reparti di terapia intensiva si siano svuotati, i ricoveri gravi non ci siano praticamente più” occorre rimanere “attenti perché il virus circola ancora. Quindi – ha concluso – bisogna mantenere comportamenti responsabili e denunciare quando chiunque vede comportamenti irresponsabili”.