Prototipo anti covid a Cesenatico. Ecco come funziona

In quella valigia 50×40 si cela il prototipo anti covid-19. Un “labirinto della morte” che restituisce all’ambiente aria sanificata priva di virus e batteri. Perfetto per chi cerca ambienti Covid free, il prototipo è scalare quindi può essere adattato a diversi ambienti: dalla stanza di casa fino a ristoranti e industrie con gli opportuni potenziamenti. Il prototipo che il capoprogetto Franco Missoli mostra a livingcesenatico.it è perfetto per purificare in 20 minuti ambienti da 300 mq. L’assorbimento sulla rete elettrica è di 2700 W.

Come funziona L’aria ambiente insalubre viene aspirata, il termine non è scelto a caso, grazie ad una speciale turbina ad alta ingegneria made in Italy, che riscalda l’aria e la incanala verso un primo filtro. L’aria ispirata malsana attraversa un secondo stadio dove viene bombardata da gas ozono ad alta concentrazione. Le pareti del “tunnel della morte” sono fatte di un agglomerato cementizio (brevetto della Italcementi) dove i virus si depositano trasportati dalla turbolenza dell’aria. Intervengono poi radiazioni ultraviolette, di due specifiche lunghezze d’onda, a completare il procedimento di sanificazione.