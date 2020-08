“Basta rifiuti in terra, alzate lo sguardo”

Un gentile invito per un comportamento scontato. Ma a quanto pare scontato non è. Il cartello è in una panchina di via Baldini dove il passaggio e la permanenza di tante persone in quella che è una delle vie più belle di Cesenatico purtroppo lascia il segno. Il messaggio è stato messo in mostra dopo una serie di ripetuti gesti ignobili di chi passa per Cesenatico, ma non ha la decenza di rispettare il luogo che lo ospita. E da quanto si evince non è difficile individuare il primo cestino in cui buttare i rifiuti con rispetto. Basta alzare il naso.