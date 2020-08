Coronavirus. Rientri da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, non ci sarà quarantena

“Sul tema relativo ai rientri da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, questa mattina (giovedì 13 agosto) abbiamo fatto il punto con il Ministero della Salute su alcuni aspetti dell’ordinanza emanata ieri (mercoledì 12 agosto). Naturalmente condividiamo l’impianto del provvedimento, che avevamo discusso – e per certi aspetti anticipato. Abbiamo convenuto con il Ministero che, per quanto ci riguarda, i test che verranno fatti all’arrivo dai Paesi citati nell’ordinanza del Ministro sono da considerarsi come una indagine epidemiologica. Per questo, non si prevede l’isolamento fiduciario della persona né per quanto riguarda il periodo di attesa per essere sottoposto a tampone, né per quanto riguarda l’attesa di ricevere l’esito del test. Resta confermato l’obbligo di informare le autorità sanitarie dell’arrivo da quei Paesi, per essere poi sottoposti al test. Faccio ancora un appello all’osservanza di tutte le norme di prevenzione, dal distanziamento, all’uso della mascherina, al lavaggio frequente delle mani”.

È quanto afferma Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, a proposito dell’ordinanza del Ministro della Salute, emanata ieri, che regolamenta l’ingresso in Italia da parte di chi ha soggiornato in Paesi nei quali sta salendo l’indice dei contagi da Covid-19.