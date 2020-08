Ferragosto, controlli più serrati in discoteche e stabilimenti

Continua la politica della “tolleranza zero” sulla costa riminese dove, per punire le violazioni in materia di Covid, si continua a chiudere locali.

Dopo Villa delle Rose e Byblos, oltre ai numerosi chiringuito sulla spiaggia, i sigilli dell’Arma questa volta sono scattati per l’Hakuna Matata, ristorante e locale sulla spiaggia del Marano di Riccione.

I carabinieri, allertati da alcuni clienti, hanno fatto un lungo servizio di osservazione la passata notte, dalla mezzanotte alle 3, scattando foto e riprendendo video che hanno attestato come nel locale, che prima di una certa ora funziona da ristorante, si fosse creato assembramento in pista.

Una vera e propria discoteca secondo i carabinieri, con tanto di vocalist e senza che le persone in pista osservassero le misure di sicurezza, distanziamento e mascherina.

I carabinieri hanno quindi notificato 400 euro di multa al gestore e la chiusura di 5 giorni come misura accessoria. L’Hakuna Matata quindi resterà chiuso per il Ferragosto.

Intanto, nella giornata di ieri, si è svolta una riunione straordinaria tra governo e Regioni convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.

All’ordine del giorno, in particolare, la situazione delle discoteche per le quali si va verso una stretta. Durante il weekend di Ferragosto, per contrastare il fenomeno degli assembramenti dovuti alla movida in questo periodo estivo, saranno controllati in particolare i locali all’aperto dove non vengono rispettate le misure anti-Covid come il distanziamento. Durante l’incontro straordinario con le Regioni, il ministro Speranza ha letto un’informativa segnalando il problema delle discoteche e degli stabilimenti affollati durante questo tipo di eventi e avrebbe parlato della necessità di prendere ulteriori provvedimenti.