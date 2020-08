Covid, ad ottobre test-rapidi al “Marconi” e al “Bufalini”

Test anti-Covid rapidi in autunno in tutti gli ospedali dell’Emilia-Romagna: esami che impiegheranno 13 minuti per scovare il virus per circa 10 euro di spesa.

Il test, annuncia la Regione, sarà somministrato a tutte le persone che entreranno nei nosocomi a partire dai primi di ottobre.

Tali esami sono frutto di una ricerca “unica in Italia per il numero delle persone coinvolte e realizzata in tempi record” coordinata dall’Ausl Romagna in collaborazione con Rizzoli e Sant’Orsola di Bologna dopo uno studio-pilota condotto in collaborazione con l’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma.