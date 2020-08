Rimborso trasporti pubblici, i moduli sono online

Sono online i moduli ufficiali per richiedere il rimborso di abbonamenti per il trasporto pubblico.

Ricordiamo che hanno diritto al rimborso i pendolari in possesso di abbonamento annuale o mensile valido nei periodi sottoindicati:

• studenti, con riferimento al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 3 giugno 2020, per un massimo di 102 giorni;

• lavoratori, con riferimento al periodo compreso tra l’8 marzo e il 17 maggio 2020, per un massimo di 71 giorni.

Nessun rimborso è previsto per i biglietti di corsa semplice e i carnet (multicorsa) validi sui bus urbani ed extraurbani in quanto per questi titoli di viaggio impersonali non è prevista una scadenza di utilizzo.

Per gli abbonamenti mensili, annuali e annuali per studenti della tipologia “Mi muovo anche in città” è previsto il rimborso esclusivamente per la tratta ferroviaria pagata dall’utente. Per questi casi la richiesta di rimborso va presentata all’azienda Trenitalia Tper.

Tutte le info a questo link.