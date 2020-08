Venerdì a Largo Cappuccini le “Rotte Mediterranee” di Moni Ovadia

Venerdì 21 agosto (ore 21), al Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini, a Cesenatico, Moni Ovadia si esibirà con “Rotte Mediterranee” – racconti, musiche, canzoni, recital per voce e chitarre basato sull’intreccio di racconti e canzoni popolari dell’area mediterranea con composizioni originali di Giovanni Seneca, che sarà sul palco insieme alla cantante Anissa Gouizi, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Francesco Savoretti alle percussioni mediterranee.

In Rotte mediterranee il mare torna a essere un ponte tra le sue sponde, capace di collegare mondi un tempo strettamente legati e che continuano a mantenersi in contatto, grazie a quanti credono alla cultura come strumento di comunicazione per il dialogo tra i popoli. I canti del recital presentano elementi in diverse lingue locali quali bulgaro, serbo, greco, ladino, turco e vari dialetti italiani. Si tratta dunque di un repertorio plurilingue, in cui talora una stessa melodia accompagna testi in lingue diverse, talora una stessa canzone si compone di strofe in varie parlate.

Moni Ovadia è da anni al centro della vita artistica e culturale italiana. Artista poliedrico, cantante, attore, uomo di teatro, è capace di proporre sé stesso come ideatore, regista, attore e capocomico di un “teatro musicale” assolutamente peculiare, in cui le precedenti esperienze si innestano alla sua vena di straordinario intrattenitore, oratore e umorista. Filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria è la tradizione composita e sfaccettata, il “vagabondaggio culturale e reale” proprio del popolo ebraico di cui Ovadia si sente figlio e rappresentante.

Ingresso: Intero € 15, Ridotto over 65 e fino a 25 anni € 12, Gratuità fino a 10 anni.