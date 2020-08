Scuola: in arrivo banchi, sedie e divisori. Ecco come sarà

Il Comune di Cesenatico si sta organizzando per la riapertura delle scuole prevista per il prossimo 14 settembre. Così dopo le richieste arrivate dalle direzioni didattiche si è proceduto con gli ordini. In arrivo banchi, sedie e divisori per le aule per mettere in sicurezza le strutture. “A breve convocheremo la conferenza dei servizi – spiega l’assessore alla scuola, Emanuela Pedulli – In questa occasione si definirà la somministrazione dei pasti, i trasporti, il pre e il post scuola”.

“Abbiamo dato precedenza alla sistemazione degli ambienti – continua l’assessore – Al momento siamo riusciti a utilizzare solo locali interni alle scuole, adeguando tutti gli ambienti a disposizione e garantendo la sicurezza richiesta dalle linee guida nazionali per l’emergenza Covid-19”.