Week end di controlli sulla strade per i Carabinieri

Nel corso del fine settimana i carabinieri di Cesenatico hanno fatto un controllo speciale del territorio. Alla fine del quale hanno segnalato diverse persone all’autorità giudiziaria. Si tratta di un trantaduenne e un diciottenne della zona i quali, lungo la via Allende del comune di Gatteo a bordo dell’autovettura erano in possesso di 2,2 grammi di cocaina. Poi hanno pizzicato un cittadino marocchino di trentaduenne anni, residente nel forlivese, il quale, controllato sul viale Roma di Cesenatico aveva 0,2 grammi di Marija.

Si accoda un venticinquenne cittadino bulgaro, il quale, controllato a Longiano aveva 0,27 grammi di eroina. Non manca una denuncia per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un quarantanovenne cittadino albanese, il quale, controllato a bordo della propria autovettura in Cesenatico, via litorale marina, risultava positivo al controllo etilometrico, con un tasso di 1,89 g/l. La patente di guida gli veniva ritirata, mentre l’autovettura veniva affidata a persona di fiducia fatta giungere sul posto.

In generale sono state ritirate 4 patenti di guida, elevate 15 contravvenzioni, effettuate 5 perquisizioni personali e veicolari e controllate 238 persone, a bordo di 159 veicoli. Contestualmente sono state sottoposte a specifico controllo anche 11 attività commerciali, senza che venissero accertate violazioni alle normative vigenti.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno quotidianamente con l’impiego di almeno 16 pattuglie dell’arma, al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere tempestivamente reati in genere e per verificare la corretta attuazione ed il rispetto della normativa vigente ed emanata per fronteggiare/contenere l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del c.d. covid-19.