Questa mattina Mario Draghi inaugura il Meeting di Rimini

Al via il Meeting di Rimini 2020 ma – per colpa del Covid – sarà ovviamente un meeting “speciale”, molto diverso dal solito. Per evidenti ragioni l’iniziativa organizzata da 40 anni da Comunione e Liberazione non potrà infatti riproporre il tradizionale mega-incontro nei padiglioni della fiera riminese.

Sarà così un’edizione mista: ogni giorno ci saranno due iniziative al vicino Palacongressi (con al massimo 400 persone) mentre tutto il resto si potrà seguire online. Quello che non cambia è il marchio di fabbrica del Meeting: ragionare sulle questioni della vita, della politica, dell’economia e della religione mettendo a confronto opinioni diverse.

Il titolo di quest’anno, scelto nel 2019, è ‘Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime’. Ma il tema dominante sarà quello della ripartenza e del mondo che sarà in epoca post-Covid. Per questo gli organizzatori hanno deciso di affidare l’inaugurazione di questa edizione speciale all’ex presidente della Bce Mario Draghi, che alle 11 sarà a Rimini per discutere con il presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz.

Le iniziative del Meeting, ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio augurale, “accresceranno il patrimonio culturale e le occasioni di confronto nel Paese”.