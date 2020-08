Sit-in di protesta contro lo Zoo Safari di Ravenna

Tempi duri per lo Zoo Safari di Ravenna, già da tempo nel mirino di un agguerrito comitato di animalisti.

Nella giornata di ieri, davanti alla struttura vicino al Parco di Mirabilandia, si è svolto un sit-in autorizzato di protesta.

Una ventina di attivisti provenienti da Rimini, Cesena, Ravenna, Parma, Faenza Perugia ed anche Cesenatico si sono schierati in parata di fronte alla struttura mostrando cartelli e cantando slogan. L’obiettivo? “Difendere i diritti degli animali presenti a pochi metri di distanza”, affermano Rossella Bonmartini e Debora Barbieri di “Rimini Vegan”.

“Abbiamo chiesto che questo luogo venga riconvertito in oasi di recupero senza scopo espositivo. Solo il 2% delle specie in via di estinzione è coinvolto in programmi internazionali di allevamento secondo i dati di Ucn (Union for the Conservation of Nature): decade quindi completamente la scusa della conservazione della specie per questi luoghi”, concludono le attiviste che invitano a boicottare zoo, bio-parchi, safari park, delfinari e acquari.