Furti e aggressioni, Villa delle Rose chiusa anche dopo il 7 settembre

Sarà davvero un’estate da dimenticare per la storica discoteca Villa Delle Rose di Misano Adriatico.

Il Questore di Rimini – che già lo scorso 4 agosto aveva chiuso per 5 giorni il locale per assembramenti – ha disposto la chiusura per altri 30 giorni, oltre quindi i termini fissati al 7 settembre dall’ordinanza firmata domenica dal Ministro Speranza.

La motivazione? Gravi fatti di cronaca nera. Lo scorso sabato notte nella discoteca di Misano due ragazzi erano stati accoltellati da altri due giovani.

Ma, nelle ultime settimane, le forze dell’ordine erano già intervenute nella discoteca misanese in altre occasioni. Il giorno di ferragosto per l’arresto di un giovane per detenzione fini di spaccio di varie sostanze stupefacenti, il 10 agosto con la denuncia in stato di libertà di due giovani che avevano compiuto il furto di una catenina con la tecnica “dello strappo”, l’11 luglio a seguito di un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi, presumibilmente stranieri, ai danni di altri con alcuni di questi che riportavano referti medici da 10 a 15 giorni.