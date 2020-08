Travolge auto all’incrocio: paura per due bambini

Il bilancio, alla fine, sembra un’inezia (due bambini con qualche escoriazione), ma a giudicare dalla dinamica dell’incidente (un’auto ribaltata in mezzo alla carreggiata ed un’altra con il cofano letteralmente distrutto), è uno di quei casi in cui si può tranquillamente parlare di pericolo scampato.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 17 all’incrocio tra via Fratelli Sintoni e via Bologna. A provocare l’incidente una Ford condotta da una ragazza che, anziché fermarsi allo stop, ha tirato dritto (a velocità, per altro, anche piuttosto sostenuta), andando ad urtare lateralmente una Fiat familiare che stava transitando proprio in quell’istante.

La collisione è stata talmente violenta che l’auto, dopo essersi rigirata più volte su se stessa, ha terminato la sua corsa adagiandosi lateralmente sulla carreggiata. Nell’abitacolo un’intera famiglia, tra cui due bambini. La ragazzina più grande ha riportato una leggera escoriazione sopra l’arcata sopracciliare, mentre il bambino più piccolo se l’è cavata con qualche ferita ai piedi e ai polpacci. Per loro un grande spavento, ma quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto hanno dovuto semplicemente mettere un po’ di disinfettante e qualche cerotto.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi di rito. Il traffico veicolare su via Sintoni e via Bologna è rimasto bloccato per oltre due ore.