Chiuso un hotel a Valverde

Una struttura ricettiva della frazione di Valverde è stata chiusa con un’ordinanza che vieta la prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera in quanto sono venuti a mancare i requisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività e per la mancanza dei requisiti di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, ed il relativo ripristino.

A rilevare la situazione che ha portato all’ordinanza sono stati prima i controlli dell’AUSL che hanno rilevato carenze dal punto di vista igienico sanitario e anche dal punto di vista strutturale. In seguito a ulteriori controlli della Polizia Locale di Cesenatico è emersa la necessità di attivare riscontri statici con una segnalazione ai Vigili del Fuoco che hanno decretato l’inagibilità parziale della struttura al piano terra adibito a ingresso e zona bar e di una delle camere riservate ai clienti.

I locali saranno ritenuti inagibili e inutilizzabili fino a che non saranno effettuate verifiche approfondite in merito alle criticità rilevate e fino a che non saranno eseguiti i lavori di ripristino e riparazione necessari.

Nella porta della struttura sono affissi alcuni fogli che spiegano la situazione. In uno si parla del “guasto di un tubo della caldaia che ha causato una notevole perdita d’acqua dal soffitto del bar […]. In un secondo si informa della chiusura dell’hotel a partire dal 19 agosto per lavori di manutenzione straordinaria all’impianto idrico-sanitario.