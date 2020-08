Giro d’Italia, Cesenatico accoglie i primi due ciclisti

A meno di due mesi dalla tappa del Giro d’Italia – che partirà e arriverà a Cesenatico il 15 di ottobre – la città si sta vestendo a festa con l’aiuto del Comitato di Tappa e del G.C. Fausto Coppi.

Lo ricorda, in un post su facebook, il sindaco Gozzoli che ripercorre gli interventi coreografici ultimati in queste ultime settimane: l’altimetria in Piazza Costa, le bandiere, i piloni in rosa, il murales lungo la via Cesenatico e altre sorprese in arrivo.

Intanto, ieri mattina – insieme a Davide Cassani, Presidente Apt Emilia Romagna e CT della Nazionale – il sindaco ha accolto i primi due atleti che sono arrivati sulle nostre strade per una ricognizione: si tratta di Valerio Conti (ultimo italiano a vestire la maglia rosa al Giro 2019) e di Joseph Dombrovski, entrambi del Team Emirates.