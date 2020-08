Demolita la scuola di Viale Torino, il video

Sono iniziati in questi giorni, e andranno avanti presumibilmente tutta la prossima settimana, i lavori di demolizione della scuola di Viale Torino. Dopo questa fase potranno cominciare così i lavori per la realizzazione della nuova scuola, un’opera attesa da tutta la città. La ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione dei lavori è la ditta Socim Spa e la direzione dei lavori invece è stata affidata a un gruppo di professionisti con a capo l’Architetto Marco Rizzoli.

La demolizione

La ditta che si sta occupando della demolizione ha preso tutte le necessarie precauzioni per ridurre i rumori e il diffondersi delle polveri provenienti dalle macerie per ridurre l’impatto dei lavori sulle case e le strutture ricettive adiacenti. Sono presenti infatti delle barriere mobili per limitare il trambusto e anche dei pannelli fono assorbenti, della tipologia di quelli usati ai bordi della autostrade, fissati ai lati del cantiere. Vicino alle ruspe inoltre è stato predisposto un cannone nebulizzatore che spara acqua al fine di abbassare le polveri che si vengono a creare. Vista la peculiarità della demolizione non sono state concesse deroghe all’ordinanza comunale che vieta l’uso di macchinari rumorosi dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 9. I lavori sono iniziati nel mese di agosto al fine di rispettare il cronoprogramma e poter procedere con i lavori entro i termini previsti dal bando.