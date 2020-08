Fiamme in un cantiere, Vigili del fuoco al lavoro

dall’inviata Giulia Battistini

È mezzogiorno di fuoco in via Montaletto intorno al civico 139. Qualcosa è andato storto in un cantiere sulla carreggiata. Sembra che ci sia una fuga di gas che ha preso fuoco. Al momento (ore 12:50) due squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per cercare di controllare l’incendio. Non si tratta di un’area particolarmente estesa, ma le fiamme non accennano a smettere trovando facile comburente nel gas della tubatura. Ad impensierire gli uomini del 155 e i vicini sono le condizioni di una casa nelle immediate vicinanze che, a detta di testimoni, è asciata all’incuria. Per questo le fiamme potrebbero trovare un facile appiglio ed estendersi oltre l’area del cantiere.