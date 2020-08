Idea Cipollini: “Al Carnevale di Viareggio un carro con Pantani”

Un nuovo video sulla pagina Facebook di Mario Cipollini, ma stavolta niente anatemi, strali o indici puntati, bensì un’idea molto suggestiva per la prossima edizione del Carnevale di Viareggio.

In un filmato – realizzato assieme al sindaco della località toscana Giorgio Del Ghingaro – propone, in vista delle future sfilate, che venga realizzato un carro dedicato al mondo del ciclismo che, a suo dire, dovrebbe essere rappresentato da quattro icone di questo sport, ovvero Marco Pantani, Fausto Coppi, Gino Bartali e Felice Gimondi. E lancia anche un’altra idea, quella di una competizione non agonistica dedicata ai bambini prima della sfilata sul percorso del Carnevale.

Secondo Super Mario – impegnato in un’ampia produzione di video in queste settimane su Facebook – quel carro sarebbe “un inno al ciclismo” che si prenderebbe “nuovi spazi che ora non occupa”. L’idea di Cipollini verrà presentata alla direzione del Carnevale e ai carristi, ma è già arrivato il plauso del primo cittadino viareggino.