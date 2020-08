We reading… all’alba con Giorgio Canali

Un finale insolito e suggestivo per il We Reading Festival, la rassegna letterale-musicale che ha animato quest’ultima settimana di eventi in Riviera tra Santarcangelo, Savignano e Cesenatico. Legandosi alla tradizione cesenaticense dei concerti all’alba in spiaggia, l’ex membro di CCCP e CSI Giorgio Canali terrà Domenica 23 Agosto alle 6:00 del mattino un concerto dal vivo sulla spiaggia del Maré di Cesenatico, chiudendo così tutta la rassegna. Ingresso libero (posti a sedere non prenotabili)

Giorgio Canali, cantautore viscerale e profondo, penna di assoluto riferimento della musica indipendente italiana. Durante l’adolescenza è travolto dal punk, dalla fine degli anni ’70 inizia come voce in alcune band della scena romagnola. Si interessa alla musica sperimentale per poi lavorare come tecnico del suono della PFM e Litfiba. Diventa chitarrista dei CCCP Fedeli alla linea (conosciuti in Russia nella tournèe congiunta con i Litfiba) passando per i successivi C.S.I. e PGR. Poi la carriera da solista affiancato dai Rossofuoco, band esplosiva che lo accompagnerà per anni. Canali ha anche ricoperto il ruolo di produttore per alcuni importanti progetti musicali italiani: Verdena, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bugo, Le Luci della Centrale Elettrica, Zen Circus, Motta.