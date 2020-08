Elezioni, il M5S da che parte starà?

Il volto di Luigi di Maio è impossibile da non vedere in prima pagina sul Fatto Quotidiano. “Ora un patto con Pd sui sindaci del 2021” titola il quotidiano di Travaglio. E anche Cesenatico è nel maxi calderone della elezioni 2021. Certo ancora è presto per fare una prova di alleanza tra due contendenti che, almeno in città, stanno tra loro come Gandhi e la guerra, ma c’è una piccola questione che forse è stata sottovalutata. E trapela proprio dalle fila dei 5 stelle. Infatti il quesito sulla piattaforma Rousseau, a cui hanno partecipato in 40mila in tutta Italia, chiedeva una sorta di nulla osta ad alleanze con altri partiti. Un termine generico e non specifico. Tradotto non si chiedeva: “Siete a favore di un’alleanza col Pd”. Quindi secondo quanto trapelato non è scontata né un’alleanza col Pd né con un altro partito di cdx. Il M5S potrebbe anche scegliere di correre da solo anche se, per rimanere in ambito geolocalizzato, i tempi del pienone di Piazza Costa con un Grillo in gran spolvero e l’energia di una nuova avventura sono ben lontani. Sia nell’energia, che nei contenuti.

In conclusione non è esclusa a priori l’ipotesi di un potenziale contatto con una lista di centrodestra nel caso in cui candidi un volto “credibile e che mastica di numeri e bilanci pubblici”. Al momento il problema non si pone perché di candidati nel centrodestra neanche l’ombra.