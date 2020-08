L’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori in visita a Cesenatico

Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura e al paesaggio, è stata oggi in visita a Cesenatico, accolto dal sindaco Matteo Gozzoli, e nell’occasione ha visitato alcuni dei centri culturali e artistici della città. La piccola “visita guidata” è partita da Casa Moretti, luogo fulcro della tradizione letteraria di Cesenatico e casa d’artista tra le più apprezzate d’Italia, ed è proseguita all’interno del teatro comunale. La conclusione, insieme al direttore Davide Gnola, è stata al Museo della Marineria con Felicori che ha potuto ammirare sia lo spettacolo del Museo galleggiante, fiore all’occhiello di tutta la regione, sia l’esposizione interna. Il sindaco Gozzoli ha colto l’occasione della visita per mostrare a Felicori tre luoghi che sono da sempre i centri su cui fa leva la vita culturale della città, accogliendolo con grande piacere a Cesenatico. Questa è stata la sua prima visita da assessore dopo le elezioni del gennaio scorso con l’ex direttore della Reggia di Caserta che ha iniziato a scoprire il territorio.

“Sono venuto a Cesenatico per prendere confidenza con il territorio e ho avuto la fortuna di vedere da vicino tre luoghi importanti e suggestivi. Casa Moretti è un fulgido esempio di conservazione artistica e il Museo della Marineria, di cui conoscevo solo la parte esterna galleggiante, ha una componente didattica e divulgativa molto ben costruita. Mi ha molto colpito anche il teatro comunale, incredibilmente bello, che è la dimostrazione di quanto l’Emilia Romagna sia colma di teatri ottocenteschi bellissimi. La Regione ha il compito di aiutare il territorio, senza sovrapporsi ma veicolando la ricchezza del territorio. C’è una frase che ripeto sempre: in Emilia Romagna siamo e facciamo molto di più di come appariamo, su questo bisogna lavorare”, ha spiegato l’assessore Mauro Felicori.

“Siamo molto felici che l’assessore sia venuto a Cesenatico e che abbia passato con noi una bella mattinata immerso in questi luoghi che sono sempre suggestivi. Anche se la vediamo spesso, quasi ogni giorno, non ci si abitua mai alla bellezza del Museo della Marineria, di Casa Moretti e del nostro teatro. Il porto leonardesco è una delle anime più lucenti di Cesenatico, ce ne accorgiamo da quanto tutti i cittadini ci siano affezionati e da tutti i turisti che ogni anno rimangono a bocca aperta davanti agli scorci dell’acqua e delle vele. Un sogno che abbiamo è quello di riuscire a iscrivere il nostro centro storico tra i siti patrimonio dell’Unesco: è un percorso lungo e complesso, già in passato abbiamo inviato alcune comunicazioni in merito al MiBACT”, sono le parole del sindaco Matteo Gozzoli.