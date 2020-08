Nuova ordinanza per chi rientra da Grecia, Croazia, Malta e Spagna

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza regionale per chi rientra in regione da Grecia, Croazia, Malta e Spagna. Oltre al già vigente obbligo di informare del proprio arrivo gli uffici dei Dipartimenti di Sanità Pubblica della USL di residenza, diventa obbligatorio segnalare il rientro al link , per essere sottoposti entro 48 ore al test molecolare da tampone rinofaringeo. L’obbligo, sia per il periodo precedente il test che per quello intercorrente tra l’esecuzione del tampone e la disponibilità dell’esito analitico, di osservare in modo scrupoloso le misure igienico sanitarie, procedendo all’isolamento fiduciario solo a fronte di test con esito positivo.