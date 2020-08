Memorial Pantani e Settimana Internazionale Ciclistica Coppi e Bartali: le modifiche alla viabilità

Il Memorial Pantani è da sempre un appuntamento fisso di fine estate e quest’anno si svolgerà domenica 30 agosto, mentre martedì 1 settembre la frazione di Villamarina sarà protagonista di una delle semi-tappe della Settimana Internazionale Ciclistica Coppi e Bartali. Per permettere il regolare svolgimento della gara e garantire la sicurezza di atleti e addetti ai lavori, è stata emessa un’ordinanza in relazione a viabilità e parcheggi. In attesa della tappa del Giro d’Italia del 15 ottobre 2020, Cesenatico quindi, si “scalda” con questi due eventi di prestigio, appuntamenti ormai consueti, che rendono la città sempre più un centro nazionale per le due ruote.

L’ordinanza per il Memorial Pantani.

Questa ordinanza interessa alcune fasce orarie delle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto.

L’ordinanza dispone, per sabato 29 agosto, dalle 15 alle 18.30, il divieto di sosta con rimozione nella strada laterale di piazza Marconi a fianco dell’istituto scolastico Giovanni Agnelli.

Per domenica 30 agosto invece dalle 6 fino alle 18, è istituita la chiusura al traffico in piazza Marconi con relativo divieto di transito e di sosta, eccetto per le vetture accreditate al servizio della manifestazione, compresi i veicoli delle forze di polizia, di soccorso e di emergenza.

È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di viale Carducci, da via Torino fino a via Deledda, a partire dalle 15 di sabato 29 agosto, fino alle 18 di domenica 30 agosto.

Dalle 11 fino alle 17 di domenica 30 agosto, è istituto il divieto di sosta con rimozione in viale Carducci, da piazza Andrea Costa fino a via Torino (rotatoria compresa) e in viale Carducci nel tratto compreso tra via Deledda e via Dante Alighieri (compresa); in viale dei Mille da viale Roma fino a via Dante; in viale Roma nel tratto da piazza Costa fino a via De Amicis; in via Dante Alighieri; sul lato monte della via Campone Sala dal civico 406 al civico 428 (parcheggio).

L’ordinanza istituisce poi il divieto di transito nel tratto compreso tra via Torino e via Deledda a partire dalle 15 di sabato 29 agosto fino alle 18 di domenica 30 agosto. Dalle 13 fino alle 17 di domenica 30 agosto, è istituito il divieto di transito in viale Carducci da piazza Costa (rotonda compresa) fino a via Torino (rotatoria compresa) e, sempre in viale Carducci, nel tratto compreso tra via Deledda e via Dante Alighieri (compresa); in via dei Mille da via Roma fino a via Dante; in viale Roma, da piazza Costa fino a via De Amicis (esclusa); in via Dante Alighieri.

Infine è istituito il divieto di transito nel cavalca-ferrovia di via Dante Alighieri a partire da via Litorale Marina fino a via Saffi dalle 15 fino alle 16.30 di domenica 30 agosto, con adozione del senso unico alternato nella via Saffi – Bramante lato monte, nel tratto compreso fra l’innesto del cavalca-ferrovia su via Saffi e la via G. Romano, con relativo Divieto di sosta con rimozione.

Ordinanza per la Settimana Internazionale Ciclista Coppi e Bartali.

Questa ordinanza interessa alcune fasce orarie di martedì 1 settembre.

L’ordinanza dispone il divieto di transito e il divieto di sosta in viale delle Nazioni dalle 13.30 fino alle 17.30 (salvo anticipazione della conclusione della gara) di martedì 1 settembre, nel tratto compreso tra via Cartesio (esclusa) e viale Carducci (compreso), lato Villamarina. L’ordinanza dispone altresì la chiusura all’altezza di via Fermi, di via Talete, di via Aristotele, di via Archimede, della via Euclide e di via Carducci.