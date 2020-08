Rilasciata Pilar, la tartaruga recuperata a Cesenatico

Venerdì 28 agosto, nella spiaggia libera di Baia Flaminia, Lido Pavarotti verrà rilasciata dalla Fondazione Cetacea ONLUS la tartaruga marina Pilar, grosso esemplare con il carapace lungo ben 75 centimetri per oltre 60 chili di peso, ricoverata al Centro di Recupero Cura e Riabilitazione della Tartarughe Marine di Riccione a seguito di una cattura accidentale in rete a strascico lo scorso 30 di luglio al largo di Cesenatico, a causa della quale aveva rischiato l’annegamento.

Una femmina adulta probabilmente in età riproduttiva che verrà rilasciata, come buon auspicio, in prossimità della spiaggia che l’anno scorso ha visto venire alla luce 38 piccole tartarughe nate dalle uova deposte il 30 luglio 2019 dalla tartaruga battezzata Luciana proprio dalla città di Pesaro. Il nido della tartaruga Luciana era stato “adottato” dalla cittadinanza, e oltre 200 volontari tra cittadini, turisti e associazioni, si erano occupati della sua protezione e del monitoraggio coordinato da Fondazione Cetacea ONLUS.

Quell’esperienza ha dato origine ad un progetto, ora in fase di partenza, per la creazione proprio a Baia Flaminia di una “caletta per la riabilitazione delle tartarughe marine”, area recintata in mare dove verranno tentati riabilitazione e reinserimento in natura di alcuni esemplari di Caretta caretta con problematiche neurologiche gravi. Il progetto verrà promosso da Fondazione Cetacea, Comune di Pesaro e Parco del San Bartolo, e sarà attuato grazie all’impegno e alla collaborazione del folto gruppo di volontari che si è formato lo scorso anno attorno al nido di Luciana e che, dopo diversi corsi di formazione, gli scorsi mesi ha continuato a perlustrare le spiagge pesaresi alla ricerca di segnali di nuove nidificazioni. Non è da escludere infatti che altre tartarughe, o Luciana stessa, scelgano di nuovo i lidi pesaresi per deporre le loro preziose uova.

Per quanti vorranno dare l’ultimo saluto a Pilar prima del suo ritorno alla libertà l’appuntamento è alle 11.15 a Lido Pavarotti. Il rilascio verrà preceduto da un momento di approfondimento a cura di Fondazione Cetacea ONLUS.