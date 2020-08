40k euro di polvere nella stanza. Carabinieri all’opera

Lotta alla droga, i Carabinieri di Cesenatico hanno colpito a Savignano. I militari dell’Arma hanno trovato nell’armadio della camera dell’uomo una busta in cellophane contenente cocaina del peso complessivo di gr. 361, un ulteriore involucro di cellophane contenente gr. 21,50 della medesima sostanza, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di euro 735 ritenuta provento dell’illecita attività. Alla luce di quanto accertato, considerato il notevole quantitativo di stupefacente rinvenuto, del valore “commerciale” di circa 40.000 euro, e con ogni probabilità destinato alla vendita in occasione dell’imminente fine settimana di ferragosto, per l’uomo sono scattate le manette. Al momento l’uomo si trova in carcere a Forlì per ordine del giudice.