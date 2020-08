Spettacoli di strada e assembramenti. Nuovo grattacapo

Non per demonizzare, ma continuano le contraddizioni evidenti in questa estate con la spada del Covid sulla testa. Nell’ultima settimana la redazione ha ricevuto numerose segnalazioni circa una serie di assembramenti purtroppo incontrollati. Riguardano le esibizioni degli artisti di strada che, sorgendo spontaneamente, sono anche difficili da controllare preventivamente. Si tratta con ogni evidenza di spettacoli in grado di attirare l’attenzione del pubblico che, forse, si fa prendere dallo spettacolo dimenticando le misure del distanziamento. Purtroppo anche questi pregevoli spettacoli spontanei , in questo momento, rischiano di creare grattacapi.

Riportiamo di seguito la foto di un lettore che racconta il “lieve assembramento” delle scorse sere. La situazione è stata segnalata anche in altre zone come in viale delle Nazioni a Villamarina dove, un altro lettore, ha segnalato che i presenti non rispettano le distanze e non hanno le mascherine quando assistono agli spettacoli degli artisti di strada.