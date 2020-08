Carroattrezzi sul lungomare per sgomberare le auto in sosta

Malgrado gli avvisi partiti già da qualche giorno, qualcuno si è scordato che oggi Cesenatico ospita il Memorial Pantani e dunque, come in ogni gara ciclistica, vi sono sostanziali modifiche alla circolazione stradale.

In particolare, in tanti sembrano aver dimenticato il divieto di parcheggiare l’auto sul lungomare Carducci in vigore dalle 11 fino alle 17 da piazza Andrea Costa fino a via Torino (rotatoria compresa).

I cartelli avvertivano che, in caso di violazione, ci sarebbe stata la rimozione forzata del mezzo e, infatti, proprio in queste ore sono entrati in azione i carroattrezzi che, sotto il coordinamento della polizia municipale, stanno sgombrando il viale dalle auto in sosta.