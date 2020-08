‘Colpi da maestro’, a Rimini il calcio-mercato parte con una mostra

L’inaugurazione della sessione estiva del Calciomercato 2020-21 è alle porte. Il 1° settembre la stagione sportiva del calcio italiano entra nel vivo con l’inizio del periodo più caldo per i club che cercheranno di mettere a segno i colpi di mercato che da sempre fanno sognare i tifosi.

Master Group Sport e ADiSe, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, organizzano per l’occasione una eccezionale serata-evento al Grand Hotel di Rimini per inaugurare la mostra “Colpi da maestro” dedicata alla storia del Calciomercato, patrocinata da Figc e Lega Serie A.

La prestigiosa location al centro della città romagnola sarà palcoscenico non solo del benvenuto a tutti gli operatori del mercato, ma anche di un talk show alla presenza di alcune delle personalità più di spicco del panorama calcistico italiano e del debutto di “Colpi da maestro: 70 anni di storia del Calciomercato (1950-2020)”, una mostra inedita, ideata e prodotta da Master Group Sport e curata da Matteo Marani, scrittore e giornalista di punta di Sky Sport.

L’evento aprirà le porte agli invitati alle ore 18 con un cocktail di benvenuto in attesa dell’inizio del talk show condotto dalla giornalista Sky e madrina della serata Cristiana Buonamano chiamata a moderare gli interventi di protagonisti storici del calciomercato del calibro di Giuseppe Marotta, Adriano Galliani e Walter Sabatini, del curatore della mostra Matteo Marani e del presidente della Regione Emilia RomagnavStefano Bonaccini.

L’atteso taglio del nastro di Colpi da maestro è previsto alle ore 21 per la visione in anteprima agli ospiti e alla stampa. La Mostra resterà allestita presso il Grand Hotel e sarà aperta al pubblico nelle giornate del 2 e 3 settembre dalle ore 17 alle ore 21, con ingresso gratuito dall’accesso pedonale dell’hotel in Parco Fellini 1 e ingressi regolati nel rispetto delle norme di sicurezza.