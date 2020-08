I sindacati: “Screening sierologico per tutti gli studenti”

I sindacati della scuola dell’Emilia-Romagna, in coro, si appellano agli insegnanti affinché aderiscano allo screening sierologico (facoltativo) per l’individuazione del coronavirus.

“Invitiamo il personale scolastico a sottoporsi ai test, sia per ragioni di sicurezza personale e collettiva, sia per ragioni di responsabilità nei confronti di tutta la comunità educante”, scrivono in una nota Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda.

Ma per i sindacati, “in tempi brevi”, il monitoraggio “va esteso anche agli studenti per mappare il livello di eventuali contagi e attivare la prevenzione necessaria”. Secondo la nota serve “il supporto specifico del medico di comunità presente in ogni territorio e che opera in collaborazione con le scuole che, in questa fase, non vanno lasciate sole nelle responsabilità”.