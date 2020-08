Monopattino contro bici e l’incidente è servito

Scontro bici monopattino. È successo nei giorni scorsi nei pressi di via Succi alle 15. Secondo la ricostruzione, una bicicletta era correttamente nella via che incrocia via Mazzini quando si è scontrata contro un ragazzo di 14 anni che percorreva con il monopattino il marciapiede. Una scaramuccia? Mica tanto. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma il danno riportato dalla bici è di oltre 100 euro.

Per legge i monopattini, anche quelli elettrici oggetto del servizio, sono equiparati alle bici. Hanno un limite di velocità di 20 km orari. Devono rispettare quanto previsto per le bici quindi andare solo in piste ciclabili e non sul marciapiede, non possono trascinare altri e tenere le mani sul manubrio. Ovviamente nessuna guida con il cellulare è consentita.

Il successo che stanno riscuotendo, che però si accompagna a incidenti anche gravi, pone al centro della sicurezza e della viabilità anche i monopattini. Infatti se continueranno ad essere impiegati così tanto da tanti, cosa plausibile vedendo anche il trend dei paesi esteri, non è escluso un ripensamento generale della segnaletica stradale e degli spazi nelle carreggiate sempre per rispettare la sicurezza di chi sta sui propri piedi o su ruote.

Photo by Brett Sayles from Pexels