Il Covid non molla: i casi salgono a 18 (come a fine marzo)

Piano piano i nodi vengono inesorabilmente al pettine. Dopo un agosto “no-limits”, adesso il Covid presenta il conto. Anche oggi, come avviene ormai puntualmente da qualche giorno, sul territorio comunale si registra un nuovo contagiato in più.

In questo momento, dunque, a Cesenatico i casi di positività riscontrati sono complessivamente 18 (17 in isolamento domiciliare, uno in terapia intensiva), un numero che ci riporta al 26 marzo quando il sindaco, in piena emergenza pandemica, annunciò che – con 4 casi in più – i contagiati da coronavirius, per la prima volta, avevano toccato quota venti.