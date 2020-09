Schianto mortale in autostrada dopo le vacanze a Cesenatico

Aveva trascorso qualche giorno di vacanza a Cesenatico con la moglie e, venerdì scorso, mentre rientrava – in sella alla sua moto – a Meda in provincia di Monza (dove risiedeva), è rimasto coinvolto in un terribile incidente in autostrada che gli è costato la vita.

E’ morto così, su una corsia dell’A1 all’altezza di Fiorenzuola, Mauro Arrigoni, il centauro originario di Seregno che nella nostra località ha vissuto gli ultimi momenti di spensieratezza.

Sulla sua morte anche una sfortunata coincidenza. Come ha rivelato il padre della vittima, infatti, la coppia avrebbe dovuto rientrare in Brianza già giovedì scorso ma, in extremis, avevano poi deciso di prolungare le vacanze a Cesenatico di un altro giorno. La moglie, ferita in maniera non grave, è ancora ricoverata.