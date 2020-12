I corrieri della coca nella rete dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima li hanno pizzicati in trasferta sul loro territorio anche se erano di Cesenatico. Il fatto è avvenuto lunedì notte quando a Savio i militari hanno controllato una vettura in transito. A bordo due uomini già noti alle forze dell’ordine che, secondo un primo riscontro, non avevano perso il vizio della ricerca del guadagno facile. Avevano con sé circa due grammi di cocaina nascosti all’interno dell’abitacolo. Per questo il controllo è stato esteso anche all’abitazione dei due nel comune di Cesenatico, ove sono stati rinvenuti ulteriori tre confezioni termosaldate di hashish per un peso di circa 43 grammi e cinque dosi di cocaina per un totale di 23 grammi (per un valore di circa 1800 euro su piazza). Il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto ha disposto per loro l’obbligo giornaliero di presentazione alla stazione carabinieri.