Ecco una vela speciale: la città si veste di rosa per il Giro d’Italia

La tappa del Giro d’Italia che il 15 ottobre 2020 partirà e arriverà a Cesenatico è molto più che semplice ciclismo: è un’opportunità per la città, un momento di ritrovo e anche di ricordo, una data simbolica da cui ripartire per una Cesenatico che sta diventando sempre di più città della bicicletta. Per le grandi occasioni anche l’occhio vuole la sua parte e così l’Amministrazione Comunale in sinergia con il Comitato di Tappa e il G.C Fausto Coppi ha messo e sta mettendo in opera un dressing rosa di tutta la città: in questi giorni su una delle barche del Porto Canale è apparsa una vela speciale. L’opera, issata sull’imbarcazione “Sputnik II”, riprende graficamente la data della tappa ribadendo il legame del passaggio del Giro con la Nove Colli ed è impreziosita dall’altimetria stilizzata del percorso. Una vela rosa che campeggia così in uno dei punti storici di Cesenatico a simboleggiare il legame di ogni angolo della città con questo grande evento che sta arrivando.

Cesenatico città rosa. Già da qualche settimana sono state distribuite in tutta la città 150 bandiere per abbellire le strade in cui gareggeranno gli atleti e salutare il passaggio della carovana rosa, lo stesso è stato fatto decorando anche i piloni che reggono il cavalcavia della Statale Adriatica. Piazza Costa invece è stata impreziosita con l’altimetria della Nove Colli, quest’anno “prestata” alla corsa rosa per una delle tappe più suggestive. La Via Cesenatico invece è stata dipinta con un murales permanente di 450 metri che celebra la storia della Nove Colli realizzato dall’associazione “Noi Giovani” di Imola proprio per salutare l’arrivo del Giro. In arrivo poi ci sono anche altre opere che verranno svelate nelle prossime settimane, in un percorso di avvicinamento alla tappa sempre più ricco.

“Cesenatico non vede l’ora di accogliere il Giro d’Italia e lo vuole fare mostrandosi nella sua veste più bella. Dietro a ogni intervento di dressing c’è stato un lavoro di ideazione e pianificazione e adesso è bello vedere il frutto di tutto quello a cui abbiamo pensato. Ci tengo a ringraziare il Comitato di Tappa e il G.C Fausto Coppi per l’incredibile impegno, le sorprese ancora non sono finite”, spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.