“I nostri figli andranno a scuola senza mascherina”

“I nostri figli? A scuola senza mascherine”. Il 14 settembre si annuncia un ritorno in classe lastricato di polemiche dopo la pubblicazione delle indicazioni anti-Covid annunciante dal Ministro Azzolina.

Sabato scorso a Cesenatico, in segno di protesta contro alcune delle nuove disposizioni governative sul nuovo anno scolastico, è stato idealmente firmato un manifesto promosso dal gruppo ‘Romagna per la Scuola’ che riunisce 21 associazioni del territorio e che punta alla riapertura di una scuola in presenza e senza l’uso di mascherine obbligatorie.

Dopo la manifestazione dal titolo ‘MiglioriAMO la Scuola’, a cui sono intervenuti diversi esperti del mondo della scuola, sono stati sottoscritti dal neo-gruppo alcuni punti cardine, come il giudizio di netta contrarietà alla didattica a distanza e, soprattutto, il rifiuto a far utilizzare ai propri figli la mascherina in classe.

Tra le associazioni che hanno aderito al manifesto vi sono ‘Cesena Genitori per la Libertà di scelta’, ‘Macrolibrarsi’, ‘Un punto macrobiotico Sarsina’, ‘Associazione Riprendiamoci il pianeta’, ‘Comitato tecnologie Sostenibili Stop5G Romagna’, ‘Sca per una scuola che accoglie’, ‘Comitato libero per tutti’, ‘P.Ass – Polo Associativo Italiano’, ‘Vivi consapevole in Romagna’, ‘Un Punto Macrobiotico Rimini’ e ‘Comilva’.