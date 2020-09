Torna la giornata della Vespa, ecco come partecipare

“Giornata della vespa” torna a Cesenatico, cambiando periodo. Questa volta il primo week end di settembre, ma sempre di due ruote si tratta e di piazza Costa come scenografico punto di ritrovo. Andrà on onda come sempre lo spettacolo vintage e colorato delle motociclette simbolo per eccellenza di italianità nel mondo.

Gli italiani e la Vespa sono indissolubilmente legati da una predisposizione naturale per le “cose belle”, non per niente la Vespa è un simbolo culturale di italianità nel mondo. Sarà per questo che a Cesenatico, antico borgo di mare legato alle tradizioni culturali e all’amore per le “cose belle”, già da qualche anno la Vespa è protagonista di eventi che promuovono valori come la cordialità, l’aggregazione e la scoperta di un territorio, quello romagnolo, che da sempre intreccia uno stretto rapporto con i motori.

Per l’evento di questo week end, patrocinato dal Comune di Cesenatico, i vespisti si muovono da tutta Italia: diversi vespa club veneti e lombardi, piemontesi, emiliani e toscani. Numerosi i Vespa Club all’appello provenienti anche d’Oltralpe dalla Germania. Il ricavato sarà come sempre devoluto all’Associazione ONLUS Nuova Famiglia di Cesenatico.

Il PROGRAMMA dell’evento si distribuisce nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre, con un’unica variante riguardante il Circuito di Cesenatico che non sarà più realizzato.

Di seguito il PROGRAMMA:

Sabato

Dalle 8.00 alle 10.00 iscrizioni in Piazza Andrea Costa al Grand Hotel

Ore 10.00 – 12.00 Visita alla Mostra Scambio di Gambettola

Ore 13.00 piadina e birra in spiaggia Bagno Levante

Ore 15.00 Tour sulle dolci colline romagnole

Ore 18.00 rientro a Cesenatico

Serata libera con possibilità di ritrovo presso il Café degli Artisti.

Domenica

8.30 partenza dal Grand Hotel di Cesenatico per San Mauro Pascoli con partecipazione alla Nove Colli in Vespa (Vespa Club San Mauro Pascoli)

Ore 15.00 Chiusura della manifestazione

Come ogni anno l’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a La Nuova Famiglia ONLUS di Cesenatico, un ottimo incentivo per prendere parte a queste due giornate di divertimento e passione.

Per informazioni e iscrizioni può consultare il sito www.giornatadellavespa.it o telefonare 348.7036402