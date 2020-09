Rimborso abbonamenti trasporti, Fi a difesa dei neo-diplomati

“La Regione autorizzi i neo-diplomati a richiedere il rimborso degli abbonamenti inutilizzati”. La proposta arriva da Forza Italia che, come si legge in una nota firmata da Luca Bartolini (vicecoordinatore vicario del coordinamento regionale) e da Valentina Castaldini (capogruppo in Regione), ha raccolto svariate richieste di famiglie che si sono trovati un voucher non utilizzabile: “Se uno studente si è diplomato – rileva Bartolini – riceve un buono da START ROMAGNA che però non è detto possa utilizzare. Una stortura burocratica che però fa perdere il rimborso a migliaia di famiglie romagnole.”

“Poche settimane fa – aggiunge Valentina Castaldini, capogruppo Fi in Consiglio Regionale – la Giunta Bonaccini ha varato l’atteso provvedimento per stornare gli abbonamenti del trasporto locale non fruiti dagli studenti nel lockdown. Purtroppo – come Luca Bartolini ha denunciato – la Regione ha inserito una clausola per cui solo i 14enni hanno diritto ad avere un rimborso in contanti, mentre tutti gli altri possono avere un voucher non cedibile a terzi. Questa stortura – incalza Castaldini – non consente alle famiglie dei neodiplomati di avere il ristorno promesso per il mancato servizio. Parliamo di circa 31mila famiglie in regione che potrebbero trovarsi in questa situazione. Spesso le cifre dei voucher sono significative, anche oltre i 100 euro. La stortura di questo sistema spinge i ragazzi che scelgono un percorso universitario o il lavoro a non utilizzare direttamente il voucher Start Romagna. L’ostacolo – spiega Castaldini – non è nella società di trasporto perché nella stessa situazione abbiamo anche TPER e SETA, ma la delibera regionale.”

“È paradossale quanto sta accadendo – incalza Bartolini – visto che il Presidente Bonaccini aveva promesso viaggi gratis per gli studenti e invece registro addirittura un aumentato del costo degli abbonamenti studenti, oltre a non rimborsare materialmente i neo diplomati che riceveranno un voucher non trasferibile quindi di fatto non spendibile.”

“Per questa ragione, nella prossima assemblea legislativa – conclude Castaldini – chiederò che venga inserita espressamente per i neo diplomati la possibilità di avere il rimborso in denaro. Si tratta di un provvedimento equo e, di questi tempi, anche un aiuto per ripartire a Settembre con lo studio e\o il lavoro.”