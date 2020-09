Ginepro e trofei, riparte la stagione della Dance Dream

Riparte con il botto la stagione 2020-2021 della Dance Dream di Cesenatico. Giovedì prossimo (10 settembre), il grande Christian Ginepro (attore, autore, regista e coreografo) inaugurerà i “Weekend dell’arte” con l’ormai tradizionale stage di musical.

Sarà dunque il “Willy Wonnka italiano”, celebre per la sua interpretazione in “Chiarlie e la fabbrica di cioccolato” ad aprire la stagione ufficiale della “casa della danza” di Cesenatico (l’ultima apparizione di Ginepro nella nostra città risale ormai allo scorso dicembre).

C’è grande ottimismo in casa Dance Dream dopo la splendida esperienza di “Roma musical”, il prestigioso evento a cui hanno preso parte, a fine agosto, tanti allievi della Dance Dream conquistando anche diverse borse di studio. Da segnalare, a riguardo, il grande risultato di Elena Ricci, che ha conquistato lo “Specchio doro” superando l’audizione per accedere all’accademia per professionisti SDM di Milano. Degne di menzione anche le borse di studio ottenute da Vittoria Boschi e Davide Buda.

“L’auspicio – spiega Monica Battistini, anima della Dance Dream – è che il nostro primo stage ci porti una sferzata di entusiasmo per tornare un poco alla volta alla normalità”. Ed in effetti, l’emergenza pandemica ha vanificato tutti i progetti della scorsa stagione, lasciando in sospeso tanti spettacoli, da Billy Elliot al Mago di Oz.

In ogni caso, si riparte con l’energia di sempre ed il primo appuntamento è fissato dal 7 al 9 settembre con le lezioni di ripasso per gli allievi già iscritti e una sessione di prova per i nuovi arrivati.

Poi, dal 14 settembre, sempre sotto il coordinamento di Ilaria Esposito, ripartono ufficialmente i corsi per ragazzi e bambini a partire dai 3 anni: giocodanza, danza classica, contemporanea, modern jazz, musical theatre, tip tap. Il tutto in totale sicurezza nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid con la sanificazione della sala danza dopo ogni lezione, 15 minuti tra un gruppo e l’altro per permettere la regolazione dei flussi d’entrata ed uscita, procedure di distanziamento, dispenser con gel disinfettanti, nuova logistica negli spogliatoi con ingresso contingentato e massima igiene.

Pertanto, chi fosse interessato ad associarsi o a rinnovare l’abbonamento può telefonare alla segreteria al numero 347 918 22 44 dal lunedì al venerdì oppure inviare una mail a dancedreamcesenatico@gmail.com.