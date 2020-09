Mamma Tonina a Madonna di Campiglio dorme nello stesso hotel di Marco

A fine agosto, invitata alla festa di un caro amico, mamma Tonina ha trascorso qualche giorno a Madonna di Campiglio. E, per sua personale richiesta, ha voluto alloggiare all’hotel Touring, dove il 5 giugno di 21 anni fa, Marco Pantani visse la pagina più triste della sua epopea.

Per molti, quella squalifica per doping rappresentò la vera fine di Marco Pantani, tanto che – più del 14 febbraio del 2004 – molti tifosi indicano il 5 giugno 1999 come la data della morte virtuale del Pirata.

“Sto pensando al mio Marco – ha scritto nel suo post mamma Tonina – mi trovo nel suo stesso albergo a Madonna di Campiglio. Ho percorso quella scalinata, ho preso l’ascensore dove si era sentito male. Non so chi mi ha dato la forza per venire in questo luogo”. Amara la conclusione: “Sono sicura che non dormirò questa notte, ma ci tenevo da tanto a venire qui”.