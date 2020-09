Beach Volley. Dalla spiaggia di Cesenatico alla conquista dell’Italia

Quali sono state le difficoltà maggiori incontrate durante il torneo?

“Il livello di tutto il torneo era davvero alto, è stata una battaglia sin dall’inizio. Dai quarti di finale in poi, siamo riusciti ad esprimere davvero il nostro gioco, ma ogni partita è stato un capitolo a sé. Siamo arrivati in finale determinati, ma l’aspetto psicologico-emotivo delle ultime due partite ci ha fatto sentire un po’ la pressione del momento. La nostra forza è stata sicuramente quella di trovare nei valori dei singoli l’amalgama giusta, ma c’è stata grande voglia di lavorare sin dall’inizio, concretezza, umiltà e tantissimo rispetto.”

Come avevate preparato il torneo, anche alla luce delle restrizioni dovute al Covid?

“Avevamo iniziato a gennaio a lavorare insieme, tra Milano e Cesenatico, poi c’è stato lo stop. Giada e Sara avevano fatto un torneo a Cesenatico che avevano vinto, poi alla ripartenza abbiamo ricominciato a muoverci fra Cesenatico e Milano, mentre Sara ha trascorso l’ultima settimana da noi. Durante la quarantena abbiamo lavorato a distanza: Giada si è allenata, seguita dal preparatore Alberto Perugini che da tre anni lavora con noi e che ha dimostrato grande disponibilità. Sara, contemporaneamente, si è allenata a Milano con il tecnico James Martins, col quale ho condiviso gli allenamenti e, non appena abbiamo avuto la possibilità, siamo tornati sulla sabbia. Per questo dobbiamo ringraziare anche la Bvu e in particolare Thomas e Fabio Casali e Gianluca Casadei, che ci hanno dato sempre la possibilità di lavorare come volevamo e le ragazze della Bvu con le quali abbiamo condiviso gli allenamenti per arrivare all’obiettivo. Fino a 4 settimane dalla tappa era ancora tutto incerto, quindi siamo andati avanti con quell’obiettivo, cercando di farci trovare pronti ad un’ipotetica data. Aspettavamo solo il momento di giocare. La partecipazione al torneo azzurro non sarebbe stata possibile se in tanti non avessero creduto in noi, come i nostri sponsor che ci hanno supportato in questi ultimi 5 anni, in primis Salvatore Moliterni, Antonio Farinaro e Giuseppe Di Sarno, senza dimenticare Gianni, Guglielmo e Johnny”.

Tornando alla finale contro Bianchini-Scampoli, la partita è iniziata subito in salita, perdendo il primo set. Qual é stata secondo te la chiave per conquistare il secondo set e andare a vincere?

“Abbiamo perso il primo set, ma questo non ha minato la nostra determinazione. Ha giocato sicuramente a nostro favore l’esperienza e la consapevolezza nei mezzi delle ragazze: stavano bene fisicamente, c’era sì tensione, ma essendosi già trovate in situazioni analoghe, sono state in grado di gestirla benissimo. C’era già capitato di essere in svantaggio, ma siamo stati in grado di tirar fuori quel qualcosa in più che ci ha fatto portare a casa il risultato.”

C’è qualche aneddoto curioso sulla finale?

“Sulla palla del possibile 15-13 per noi nel terzo set, Giada gioca un nocchino che finisce out: credendolo dentro, mi sono alzato pensando fosse finita, poi mi sono seduto. 14 pari. Quando Sara ha chiuso (16-14) con l’attacco di seconda, sono rimasto bloccato. Ho guardato Sara che non esultava e non sapevo se alzarmi in piedi o no. L’unica che aveva realizzato che avessimo vinto è stata Giada che ha iniziato a scuotere Sara e ad esultare. Da lì ho capito che il tricolore era nostro.”

E ora, conquistato l’azzurro, quali obiettivi vi ponete?

“Vogliamo portare avanti la nostra passione per questo sport innanzitutto. Vedremo cosa ci sarà alla nostra portata, tenendo conto che a breve ricomincerà anche la stagione indoor e altri impegni. In base a come riusciremo ad incastrare tutto, programmeremo allenamenti e tornei.”