Giorgia Calabrò è la vincitrice di “Una Voce per l’Europa 2020″

Giorgia Calabrò è la vincitrice di “A Voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia 2020″, il prestigioso concorso canoro internazionale organizzato da Nove Eventi, nato 52 anni fa per lanciare nuovi cantanti nel panorama musicale.

Giorgia Calabrò, 24enne nativa di Reggio Calabria ma cresciuta a Cesenatico, oltre alla grande passione per il canto, ha alle spalle 10 anni di ballo agonistico segnato da importanti vittorie nazionali. Ha frequentato di Cet di Mogol grazie a una borsa di studio assegnatale proprio dal Maestro e lavorando con lui a stretto contatto. Si esibisce nei locali della sua zona con diverse formazioni musicali.

La vittoria di Giorgia è arrivata venerdì 4 settembre al termine di una gara ad eliminazione diretta che ha visto salire sul palco di Parco Acquasanta di Chianciano Terme 16 superfinalisti, ovvero i migliori talenti usciti da mesi di selezioni svolte in tutta Italia e concluse con le due Finali di Categoria (Brani in lingua italiana e Brani in lingua straniera) che si sono tenute l’1 e il 2 settembre.