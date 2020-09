Le imprese del territorio donano un automezzo alla Cooperativa Sociale “In Cammino”

L’autonomia e l’integrazione sociale passano anche attraverso i mezzi di trasporto: questa mattina Pmg Italia ha consegnato un nuovo automezzo alla Cooperativa Sociale “In Cammino” all’interno del Progetto di Mobilità Garantita patrocinato dall’Unione Rubicone Mare. La donazione è stata resa possibile dal sostegno di diverse aziende del territorio che hanno deciso di sostenere la causa impegnandosi economicamente per l’acquisto di un nuovo Ford Transit Custom che sarà di fondamentale importanza per l’Unione Rubicone e Mare perché permetterà di proseguire i servizi di accompagnamento a favore delle persone con difficoltà motorie. Il mezzo, da nove posti, è all’avanguardia e rappresenta una grande occasione di aiuto per la Cooperativa Sociale “In Cammino” che gestisce la casa di riposo comunale di via Magrini e lavora in forte sinergia con il Comune di Cesenatico. La solidarietà del territorio dunque, ancora una volta, diventa uno strumento prezioso per l’inclusione sociale e la solidarietà: questo, che si occupa del trasporto di persone, è il primo mezzo donato a cui ne seguirà un altro che si occuperò del trasporto dei pasti per tutta la zona mare.

Alla consegna del mezzo erano presenti il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, la Presidente della Cooperativa Sociale “In Cammino” Elena Bartolotti, il Responsabile Territoriale Enti di PMG Italia Gianluca Palazzetti e Gabriele Fabbri, incaricato commerciale PMG Italia.

Dopo il taglio del nastro sono state consegnate delle pergamene di ringraziamento agli sponsor presenti ed è stata impartita da Don Gian Piero Casadei.