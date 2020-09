Cervia senza paura: nel weekend il Mercato dei Sapori d’Europa

Comune che vai, regole che trovi. E così, mentre in tutta la Romagna gli eventi saltano come birilli, Cervia propone, nel prossimo weekend, la XVII° edizione del Mercato Europeo dei Sapori d’Europa che colorerà e profumerà Piazza Andrea Costa a Cervia con tre giorni di stand enogastronomici ed eventi collaterali.

L’evento – precisano gli organizzatori – si svolgerà “nel rispetto delle normative nazionali e regionali per prevenire la diffusione di Covid-19” mentre gli stand saranno predisposti in modo da garantire “spazi calmi” per evitare il pericolo di assembramenti.

L’organizzazione, tuttavia, ricorda e invita i partecipanti a munirsi di mascherina e di igienizzare frequentemente le mani e di seguire la segnaletica informativa sulle norme da rispettare all’interno dell’evento. Sarà presente, inoltre, personale qualificato che vigilerà per evitare assembramenti e che venga rispettato il corretto uso della mascherina. Nelle aree dedicate alla ristorazione tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e verrà rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

E le preoccupazioni per chi viene dall’estero? Gli organizzatori ricordano che una parte degli standisti provenienti da Paesi esteri sono in Italia già da almeno due settimane. Altri sono in Italia già da febbraio dato che erano pronti per iniziare il circuito itinerante del Mercato Europeo – che dura 6 mesi – sospeso poi a causa del lockdown.

Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da FIVA Confcommercio Cervia in collaborazione con FIVA Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, torna dunque a Cervia per la diciassettesima edizione confermandosi come ottima occasione per prolungare la vacanza.

L’apertura degli stand avverrà venerdì mattina alle ore 10.