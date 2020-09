In arrivo il bando per i voucher che aiutano i ragazzi a fare sport

Ricomincia la stagione dello sport e le famiglie di Cesenatico potranno usufruire di un voucher per poter affrontare i costi di iscrizione e corsi e campionati potendo contare su un aiuto. Dopo questi mesi difficili in cui lo sport a livello locale e giovanile si è dovuto fermare, è il momento della ripartenza. L’attività sportiva di giovani e ragazzi rappresenta un momento fondamentale di aggregazione, crescita e socialità. Da lunedì 14 settembre 2020 fino alle 13 di venerdì 16 ottobre 2020 le famiglie potranno partecipare al bando compilando un modulo sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico: www.comune.cesenatico.fc.it

Dalla Regione Emilia Romagna sono stati assegnati al Comune di Cesenatico € 18.750,00 da dividere tra le famiglie che ne faranno richiesta e avranno i requisiti necessari.

I dettagli del bando.

A partecipare al bando potranno essere le famiglie residenti nel Comune di Cesenatico con figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni o con figli con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni. I voucher saranno concessi ai nuclei familiari per l’iscrizione ai corsi, alle attività, ai campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registre CONI e al Registra parallelo CIP per la stagione sportiva 2020/2021.

Possono partecipare al bando i nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da 3.000 euro fino a 17.000 euro e i nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da 3.000 euro a 28.000 euro.

Il contributo.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a 150 euro. Nel caso in cui il nucleo sia costituito da due figli il valore del voucher è pari a 200 euro; nel caso invece sia costituito da tre figli il valore del voucher è pari a 250 euro. Se il nucleo familiare è costituito da quattro o più figli invece, può beneficiare di un voucher del valore di 150 euro dal quarto figlio in poi, oltre al voucher da 250 euro per i primi tre figli. Dopo aver esaminato le domande, il Comune di Cesenatico valuterà la loro ammissibilità e in seguito elaborerà una graduatoria secondo l’indicatore ISEE, in ordine crescente fino a esaurimento del budget. Ai nuclei con figli con disabilità verrà riservato almeno il 10% dei voucher disponibili.

Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito del Comune di Cesenatico nelle varie fase dell’assegnazione.

“Appena ne abbiamo avuto possibilità abbiamo approvato in Giunta questa opportunità che arriva dalla Regione Emilia-Romagna. Dopo tanti mesi in cui i nostri giovani e i nostri ragazzi sono rimasti fermi hanno il diritto di riprendersi la loro vita, e lo sport ne è di certo una parte fondamentale. Questi voucher rappresentano un’occasione preziosa di aiuto e sostegno alle famiglie di Cesenatico e anche a tutto il territorio”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Lo sport tiene insieme il tessuto sociale della nostra città con le tante società e associazioni che svolgono un lavoro fondamentale per la crescita delle nuove generazioni: questi voucher sono un aiuto per le famiglie ma anche per tutte queste realtà, dopo mesi incerti e difficili. In questi giorni ci saremmo dovuti preparare alla nostra Festa dello Sport in cui le avremmo coinvolte come ogni anno, ma abbiamo deciso di sospendere con grande rammarico l’edizione 2020”, sono le parole dell’assessore Gaia Morara.