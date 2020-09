Referendum, ecco cosa vota il sindaco

Il 20 e 21 settembre 2020 si è chiamati alle urne per un referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. La riforma prevede di ridurre i seggi alla Camera da 630 a 400 e quelli al Senato da 315 a 200: una riduzione di circa un terzo. Oggi c’è un deputato ogni 96 mila abitanti e un senatore ogni 188 mila abitanti. Con il taglio ci sarebbe un deputato ogni 151 mila abitanti e un senatore ogni 302 mila. Dopo la riforma diminuirebbe dunque sensibilmente il numero di rappresentanti per abitante, ma l’Italia sarebbe comunque nella media degli altri paesi dell’Europa occidentale. Questo perché attualmente l’Italia è il paese con più rappresentanti eletti in numero assoluto (945 tra deputati e senatori) di tutta l’Europa occidentale.

Una scelta netta, sì o no, che crea però opposizioni tra partiti e all’interno dello stesso partito. C’è chi dice che il risparmio sarebbe comunque molto basso perdendo in rappresentanza e chi ci vede un colpo alla casta. Cosa voterà il sindaco Matteo Gozzoli? Glielo abbiamo chiesto ed ecco la risposta che il primo cittadino si prepara a confermare alle urne.

“Dopo una lunga riflessione – ha detto il primo cittadino – ho deciso che voterò sì. La scelta non è da collegare solo al taglio dei parlamentari perché credo che il discorso sia più ampio. Non mi aggrego ad una certa ondata populista che ritiene che l’unico problema del paese sia il costo della politica o il numero dei parlamentari. Credo invece che questo referendum possa essere un primo passo per una riforma del Parlamento che da tempo anche il centrosinistra porta avanti. Un passo per arrivare a una serie di riforme per modificare l’assetto istituzionale per renderlo più rispondente ai bisogni dei cittadini”.