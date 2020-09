Coca e Beretta: arrestato un insospettabile

Nella serata d venerdì 4 settembre, i carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone, coadiuvati da personale del Norm della Compagnia di Cesenatico, hanno arrestato un pesarese incensurato di 47ette anni, domiciliato a Poggio Torriana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è il risultato di mirata attività d’indagine condotta dai militari tra Borghi, Poggio Torriana e Santarcangelo di Romagna, che ha consentito di individuare numerosi assuntori di droga che hanno condotto i carabinieri a focalizzare l’attenzione sull’insospettabile indagato. Nello specifico, i militari hanno ottenuto dalla Procura di Rimini un decreto di perquisizione domiciliare a carico del 47enne. La perquisizione, effettuata venerdì 4 settembre, ha consentito di rinvenire 2 involucri in cellophane contenenti 50,45 e 0,40 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, la somma di 110 euro in contanti, ritenuta provento dell’illecita attività, nonchè di una pistola Beretta, mod. 84/f, cal 9 mm. Matricola “e40347”, munita di 13 colpi, legalmente detenuta e censita.

I carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo, in flagranza di reato. Dell’arresto è stata data comunicazione al Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini (dott.ssa Paola Bonetti), che ha disposto gli arresti domiciliari per l’arrestato, in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale, il giudice del tribunale di Rimini (dott.ssa Elisa Giallombardo) ha convalidato l’arresto e ha sottoposto l’arrestato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa della successiva udienza prevista per il prossimo 16 settembre.