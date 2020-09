Nuova ondata di truffe digitali: occhio ai falsi Amazon e MediaWorld

Una nuova ondata di truffe digitali minaccia i nostri conti correnti. Noti come “Smishing” (un neologismo che deriva dall’unione fra “SMS” e “phishing) si tratta di espedienti – molto ben architettati – per rubare dati personali e dunque accedere ai nostri conti correnti o alle password delle nostre carte di credito.

Dopo Amazon (che prometteva in regalo un I-Phone 11), questa volta il tentativo di carpire illecitamente informazioni personali e dati di accesso a servizi on line, arriva da un SMS apparentemente inviato da MediaWorld, il quale ci invita a cliccare un link per controllare un “presunto trasferimento in sospeso sull’account”.

Ovviamente nulla di vero. I consigli per non andare incontro a spiacevoli sorprese, sono sempre gli stessi:

– Non “cliccare” sul link inviato;

– Non fornire alcun dato personale o relativo alla propria carta di credito o conto bancario;

– Effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato.

– Modificare le credenziali di accesso ai servizi on-line

– Ricordarsi di aggiornare il sistema operativo quando richiesto