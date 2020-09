Carabinieri, un week end di controlli

Serie di denunce da parte dei Carabinieri nel week end appena trascorso. Spicca un sequestro di droga, seppur in bassa quantità, ma di sostanze che ormai di rado si incontrano. Nello specifico i militari hanno pizzicato un cittadino brasiliano di trentacinque anni, residente a Cesenatico e già noto alle forze dell’ordine. Una volta perquisito sono spuntati due involucri in cellophane, di cui uno contenente 0,5 gr di eroina e altrettanti di “cristalli di mdma”.

Spicca anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza ai danni di un bresciano fermato in viale Carducci trovato con un tasso alcolemico pari a 1,35 g/l. patente di guida ritirata, autovettura affidata a persona di fiducia. In generale sono state ritirate sei patenti di guida, elevate 36 contravvenzioni, effettuate 8 perquisizioni e controllate 235 persone, a bordo di 137 veicoli.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno quotidianamente con l’impiego di almeno 16 pattuglie dell’arma, al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere tempestivamente reati in genere, nonché per verificare la corretta attuazione ed il rispetto della normativa vigente ed emanata per contenere l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid-19.