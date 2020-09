Da Bassano del Grappa a Cesenatico in bici. E non è finita

Partiti da Bassano del Grappa in bici in direzione Cetara sulla costa Amalfitana. Non hanno resistito alla foto di gruppo sul porto canale. Una foto ricordo per un’impresa di sette ciclisti che hanno macinato chilometri e si prestano alla seconda parte del tour. Un pizzico di goliardia, di fatica e tanta passione per le due ruote hanno spinto il gruppo originario del veneto in città. Giusto il tempo di farsi ritrarre e poi sono ripartiti per la seconda parte del tragitto di circa 600 km! Buon viaggio!